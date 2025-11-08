アメリカ・フロリダ州の住宅街で、巨大なイグアナの捕獲に奮闘する警察官の様子がカメラに捉えられた。家の前にいたイグアナは捕獲しようとする警察官から、素早く逃走。2人体制で追い詰め、ようやく保護された。地元警察は逃げ出したペットの可能性が高いとして、飼い主を探している。住宅街に巨大イグアナ現るアメリカ・フロリダ州の住宅街で撮影されたのは、“暴れん坊”の大捕物だった。通報を受けた警察官が、住民から案内さ