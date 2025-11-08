2025年11月9日、帯広市東10条南17丁目の木材工場で火事がありました。午前8時半ごろ、従業員の男性から「ストーブから出火し、屋根に燃え広がっている」と消防に通報がありました。警察によりますと、出勤した男性が薪ストーブに点火したあと、天井部分から火の粉が降り注いできたため屋外に出て確認したところ煙突がある2階の屋根部分が燃えていたということです。この火事によるけが人は、現在までに確認されていま