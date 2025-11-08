クマ7日午後9時半ごろ、新潟県湯沢町湯沢の宿泊施設の駐車場で、宿泊客の30代男性が体長約1メートルのクマに左腕をかまれ、左手も引っかかれた。県警南魚沼署によると、男性は病院に搬送されたが軽傷とみられる。現場はJR越後湯沢駅近くの温泉街。男性は徒歩で宿泊施設に戻ったところだった。クマは現場からいなくなっており、署や町役場が注意を呼びかけている。