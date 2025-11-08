【モデルプレス＝2025/11/08】SixTONESのジェシーが5日、自身のInstagramを更新。K-POPアーティストとの韓国旅を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ジェシー＆人気K-POPアーティスト、仲睦まじく密着◆ジェシー、2PMチャンソンと韓国旅満喫この日、ジェシーは「韓国旅 続編 韓国の友人と、食事に行けたよ 友人は、チャンソンさん」と添えて、2PM（トゥーピーエム）のチャンソン（CHANSUNG）と韓国旅を楽しむ動画を公開。ジェシー