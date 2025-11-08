本物の装束を纏う「伝統と⾰新」の舞台、J-CULTURE FEST presents 詩楽劇『⼋雲⽴つ』が、2025年12⽉29⽇（月）より東京国際フォーラム ホールB7にて上演されます。詩楽劇『⼋雲⽴つ』は、2022年から2023年の年末年始の時期に公演。神々に触れることで⼀年の穢れを祓い、新しい⼀年を寿ぐことをテーマに上演された作品です。知っているようで知らない古くから⽇本に