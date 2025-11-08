赤色灯8日午前4時15分ごろ、千葉県松戸市の路上で、通行人から「年配の男性が倒れている。頭部から出血がある」と110番があった。男性は意識不明の状態であおむけに倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。県警によると右脇腹に刺し傷があり、付近には刃物のようなものがあった。殺人事件の可能性もあるとみて調べる。男性は50代以上とみられ着衣の乱れはなかった。現場は、JR北松戸駅近くの線路沿いの市道。