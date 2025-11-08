福岡市早良区の木々が色づき始めている。紅葉や黄葉が始まった街路樹の下では、通勤や通学する人々が行き交っていた。福岡管区気象台によると、九州北部地方は来週にかけて暖かくなり、気温は平年並みか高くなる見込み。（米村勇飛）