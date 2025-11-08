福岡県警は7日、飲酒運転の摘発件数の一部を二重計上していたと発表した。8月末現在の摘発件数を2098件と公表していたが、実際は61件少ない2037件だった。電動キックボードなどの「特定小型原動機付き自転車」と自転車の摘発件数を、担当者がパソコン上で集計ミスしたという。10月に別の担当者が気づき発覚したという。