音楽プロデューサー深町健二郎さんと福岡地域戦略推進協議会事務局長の石丸修平さんが15日午前10時から、福岡県飯塚市飯塚の元野木書店2階「モトノキノウエ」でトークイベントを開く。市内の東町、本町両商店街を会場に、活字や本の魅力を発信する「第10回ぶっくりモールin飯塚2025」の一環。主催は市立飯塚図書館。定員は先着50人で、申し込みが必要。近著に「音事記音楽都市・福岡はなぜ生まれたのか」（梓書院）がある