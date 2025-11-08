アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が７日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。芸能界の恩人を問われた佐野は「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕と大倉忠義の名前を挙げた。佐野は「Ａぇ！ｇｒｏｕｐがそもそも日の目を見てなかったメンバーの集まりで『なにわ男子』に入れなかった人たちみたいな。でも放っておいたらもったいないなということで横山君と大倉君がプロデュースしてく