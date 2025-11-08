大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演した。番組では、４日に国会内で開かれた会見で記者に発注の方法について「おかしくないですか？」と問われた藤田氏が「何がおかしいんですか？自由でしょ！」とキレている様子をＶＴＲで紹介。同氏は、ＭＣの