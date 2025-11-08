子どもの時に虐待やネグレクト、家族間での問題を重ねた人ほど、その後の人生で苦しむ確率が高いーー。虐待の渦中を抜けても、病気や精神疾患、貧困、社会的孤立など、負の連鎖が続くことはさまざまなデータから明らかになっている。 一方で、逆境的な経験をしたことがない多くの人には、なぜ虐待サバイバーがトラウマを抱えて長期的に苦しむのか、その背景やメカニズムが十分に理解されていない。 こ