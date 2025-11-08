れんこん、いつも通り輪切りにしていませんか？なんとなく穴を見せる切り方をしていたけれど、じつは棒状に切るだけで、いつもよりシャキッとした食感が楽しめるんです。青のりの香ばしさにバターのまろやかさが加わって、あとを引くどころじゃない！ついついお酒も進みます。『のり塩バターれんこん』のレシピ材料（2人分）れんこん……200g 塩……小さじ1 バター……10g 青のり……大さじ1作り方（1）れんこんの下ごしらえを