俳優の板垣李光人（23）が8日、都内で初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントを開催した。イベント前の囲み取材でも読み聞かせを披露し、「自分の書いた作品がいろんな方のお手元に届くんだなと思うと喜びでいっぱい」と絵本作家デビューをした心境を笑顔で話した。「自分らしさ」をテーマに、真っ白なからだをもつ不思議な生き物・ヌルが、色とりどりの世界で暮らしながら、「どうしてボクだけ色がない