米農務省（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米農務省は7日、連邦政府の予算切れで停止した低所得世帯向けの食費支援事業（SNAP）について、11月分を全額支給する方針を各州に通知した。給付を減額して支給すると発表していたが、連邦地裁が6日に全額支給を命じたことを受け、対応を変更する。SNAPは国民の12％に当たる約4200万人が利用しており、受給者への影響が懸念されていた。メディアによると、連邦高裁は7日、地裁