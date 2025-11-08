鳥取県南部町の養豚場火災で、地元消防は8日、建物6棟計約1万500平方メートルが全焼したと明らかにした。焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかっている。60代と50代の男性従業員と連絡が取れておらず、県警は捜索と遺体の身元確認を進めている。県警は、連絡が取れない従業員の1人は50代女性と説明していたが、男性だったと訂正した。県警や消防によると、7日午後5時半ごろ、近隣住民らから「豚舎が燃えている」などと119