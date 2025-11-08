韓国軍に入隊（12月8日）するNCTのJUNGWOO（ジョンウ）が入隊前に開く、初のファンミーティング（28日、ソウル市内）が全席完売となった。韓国メディアMHNスポーツは8日「ファンにささげる甘い時間…ファンミーティング全席完売」のタイトルで「JUNGWOOが、ファンと特別な思い出を分かち合うために準備した単独ファンミーティングに、全世界ファンの熱い関心が集中している」などと伝えた。チケットは4、5日にファンクラブ先行販売