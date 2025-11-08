天皇皇后両陛下は、三重県で行われる「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、東京駅を出発されました。午前10時過ぎ、両陛下はJR東京駅から新幹線で出発されました。両陛下は、地方定例公務である「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、2日間三重県を訪問されます。両陛下の三重県訪問は、2019年の即位に伴う伊勢神宮参拝以来6年ぶりで、8日午後は国内で唯一ラッコを飼育している鳥羽水族館を訪問されます。9日は、志摩市