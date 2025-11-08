セレッソ大阪は7日、DFディオン・クールズがAFCアジアカップ予選に臨むマレーシア代表メンバーに選出されたことを発表した。9日のJ1第36節・清水エスパルス戦後、代表活動に合流する。D・クールズは6月にブリーラム・ユナイテッドから完全移籍でC大阪に加入した。ここまで右サイドバックを主戦場にJ1リーグ戦11試合に出場し、1ゴールを記録している。マレーシアは18日にネパールと対戦。D・クールズはクラブ公式サイトを通じ