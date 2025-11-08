女優の武田玲奈（28）が8日に都内で、市原隼人主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」大ヒット記念舞台あいさつに出席した。肩だしのミニワンピに赤いタイツ姿で登場。早朝にもかかわらず満席の客席を見渡し「朝早くからこんなにたくさんの方に集まって頂いて本当に嬉しいです。本日はよろしくお願いします！ありがとうございます！」と笑顔であいさつした。給食マニアの教師・甘利田幸男（市原隼人）と給食マニアの生徒