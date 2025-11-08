7日、パレスチナ自治区ガザ南部ハンユニスで、食料配給を受けるために集まる人々（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は7日、パレスチナ自治区ガザへの人道支援物資の搬入を巡り、米中央軍がイスラエル中部に設置した「軍民調整センター」が主導する見通しだと報じた。これまではイスラエルが物資の選定や受け入れ方法を管理してきたが、権限が移ることで滞ってきた支援物資の搬入が拡