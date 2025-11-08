１１月８日の東京２Ｒ・２歳未勝利（ダート１３００メートル＝１６頭立て）は、アレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝が騎乗した単勝２番人気のプルメリアリノ（牝２歳、栗東・小栗実厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が勝利。今年が短期免許での初来日となった同騎手は、１１月１日の初騎乗から１１戦目でＪＲＡ初勝利を挙げた。ゴール後、検量室前に引き上げてくると関係者と熱く抱擁し「非常にうれしいです。貴重な１勝目