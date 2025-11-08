フリーアナウンサーの徳光和夫さんが８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、米情報サイト「トレード・ルーマーズ」が６日（日本時間７日）、トップＦＡ選手５０人のリストを発表したことを報じたスポーツ報知の「８日付」記事を紹介した。記事では、同サイトが伝えた日本人トップは４位の村上宗隆内野手で、年俸３４億５０００万円。予想