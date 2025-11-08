仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールと仙台うみの杜水族館は、初の共同企画として、親子ペアで使えるセットチケットの販売を2025年11月4日(火)より開始しました。お得なWEBチケットです。利用期間は2025年11月4日(火)から12月19日(金)までです！ 仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール・仙台うみの杜水族館 「親子ペアセットチケット」 販売価格：6,000円(税込)利用対象：4歳〜小学生までのこども1