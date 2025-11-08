高級手延べ麺「大門素麺」を製造している「柿里商店」から、年末年始のご挨拶や長寿祝い、ご結婚祝いにピッタリな新商品「knot charm 寿」(ノットチャームコトブキ)が誕生しました。縁起の良い紅白合わせ麺に、鶴や亀などをかたどった飾り麺をあしらった細うどんです。すべて麺でできているので、一緒に茹でて食べられるのも特徴です☆ 柿里商店 手延べ細うどん「knot charm 寿」 発売日：2026年11月1日 (通年販売