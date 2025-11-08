明太子の老舗メーカー「かねふく」が運営する明太子専門テーマパーク「めんたいパークとこなめ」が、2025年11月8日(土)にリニューアルオープン！2025年5月より改修工事を行っていた旧「めんたいミュージアム」が、新たなエリア「つぶつぶランド」としてパワーアップ！オープン当日は記念セレモニーも開催されます。 めんたいパークとこなめ 新エリア「つぶつぶランド」 リニューアルオープン日：2025年11月8日(土)