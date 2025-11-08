「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）来季から阪神のヘッドコーチを務める和田豊氏が秋季キャンプに合流した。グラウンドに入ると、練習前の約５分間、円陣でスピーチを行った。スピーチでは「この時期を絶対無駄にしたらあかんよ。この期間にどういう形でいくのか、来年どういうふうに臨むか。シーズンオフに深めて来シーズンに臨む。しっかりつかみ取って。疲れていると思うけど、引き締めていきましょう」と話した。スピ