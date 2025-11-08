ヤクルトは８日、メジャー（ＭＬＢ）に対し、村上宗隆内野手のポスティング申請を行ったことを発表した。米国時間１１月７日に、全ＭＬＢ球団宛てに通知されたことも併せて伝えた。交渉期間は米東部時間８日午前８時（日本時間同日午後１０時）から１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）まで。ＭＬＢサイトは「２２年の強打者で２２年のセ・リーグ三冠王＆ＭＶＰ、２３年のＷＢＣでは日本代表のメンバーだった」と紹介。