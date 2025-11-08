会社組織や労働に対して忌避感を持つ若者が増えている。だからFIREを、という選択は正しいのか。作家の橘玲さんは「FI（経済的な自立）とRE（アーリーリタイア）は分けて考えたほうがいい。リタイアした後もずっと働きもせず、暇つぶしをするだけの人生なんて退屈なだけだ」という――。（第4回／全5回）※本稿は、橘玲、樺山美夏『しんどい世の中でどうすれば幸せになれますか？』（文響社）の一部を再編集したものです。■年収40