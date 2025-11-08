俳優の市原隼人（38）が8日に都内で、主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」大ヒット記念舞台あいさつに出席した。給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。2019年にスタートしたドラマ3シリーズ、劇場版3本が公開され、大ヒット作品となっている。今作では異例の計80回の舞台あいさつを予定していて、この日は58回目。「本当に6年