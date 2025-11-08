キャンセル便の表示が並ぶ掲示板＝7日、米サンフランシスコ国際空港（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米政府機関の一部閉鎖を巡り、主要空港で航空便の運航への影響が拡大している。ダフィー運輸長官は7日、このまま閉鎖が続けば最大20％の減便を命じる可能性に言及した。感謝祭の祝祭期間を今月下旬に控え、利用者からは「毎年混乱する時期なのに、さらに拍車がかかるのではないか」と不安の声が漏れる。運輸省は7日か