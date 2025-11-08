ヤクルトは8日、米国メジャー・リーグ・ベースボール（MLB）に対し、村上宗隆選手のポスティング申請を行い、米国時間11月7日（金）に全MLB球団宛てに通知されたと発表した。交渉期間はアメリカ東部時間8日の午前8時から12月22日の午後5時までとなっている。村上は17年ドラフト1位でヤクルトに入団。2年目の19年に全143試合に出場して、36本塁打、96打点の成績を残し新人王に輝く。21年に初めて本塁打王のタイトルを手にすると