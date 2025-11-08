大腸がんの治療のため手術を受け、療養中だったパーソナリティで映画評論家の浜村淳（90）が、8日放送のMBSラジオ『ありがとう浜村淳です土曜日です』に出演し、活動を再開させた。【写真】90歳に見えない！オシャレな服を着る浜村淳番組では「ご無沙汰でございます。浜村、戻ってまいりました」とあいさつし「人間、90歳になると、あっちこっちおかしなところが出てきます」「みなさんも、ご自分のお体に十分お気をつけいただ