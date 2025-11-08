天皇皇后両陛下は「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、先ほど、三重県に向けて出発されました。【写真を見る】天皇皇后両陛下「全国豊かな海づくり大会」出席のため三重県へ東京駅を出発 「鳥羽水族館」訪問しラッコやジュゴンもご覧に両陛下は午前10時すぎ、JR東京駅のホームで見送りの関係者と笑顔で挨拶を交わし、新幹線の臨時専用列車に乗車されました。三重県ではあすから、水産業の発展を目的とした「第44回全