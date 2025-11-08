今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・テキサス州の「“サルの逃走劇”警察も出動飼い主から逃げたワケ」についてです。◇アメリカ・テキサス州の雑貨店。店員たちが指さす先、そこには、何やら黒っぽい生き物が…。よく見るとオムツを着けた小さな「サル」。器用に尻尾を使い、天井を移動しています。地元メディアによると、このサル、実はペット。買い物のため、飼い主がサルを連れて来店したと