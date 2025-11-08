俳優の市原隼人が８日、都内で主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（綾部真弥監督）の大ヒット記念舞台あいさつに登壇した。給食をこよなく愛する中学校教師・甘利田が主人公の人気シリーズの劇場版最新作。出演者のひとり、田澤泰粋は高校生のため、この日はリアルな修学旅行に行っており欠席。市原は「映画と（あわせて）２回修学旅行に行けるんだ」とうらやましげだった。大ヒットに市原は「夢を見させていただいて