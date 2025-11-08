家庭の事情で合流が遅れていた侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向け、チームに合流した。強化合宿を行っているサンマリンスタジアム宮崎に球場入りした。チームは、同６〜１２日までサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行い、同１０日には広島と練習試合を実施する。井端監督は、合宿２日目となった前日（７日）には、