◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月８日、栗東トレセンサイモンザナドゥ（牡５歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は坂路で軽めの調整。重賞初制覇へ小林調教師は「歩様も安定していますし、カイバ食いもいい。何の不安もないです」と仕上がりに太鼓判を押した。昇級初戦で重賞初挑戦だった前走のシリウスＳは２着。９番人気の