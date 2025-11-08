◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）午後4時30分から始まる男子フリーに向けた公式練習が行われ、SPでワンツー発進した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）が汗を流した。首位発進の鍵山は4回転サルコー、トーループを着氷。曲かけではジャンプを跳ばずに振付を入念に確認した。2位につけた佐藤は曲かけで4―3回転の連続ト