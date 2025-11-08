「まっすぐ歩こうとしても、気づいたら蛇行してしまって……」「体だけは頑丈なのが自慢だったのに、すっかり自信がなくなった」急激に加速する体の衰えに心が追い付けない――。それも老人の逃れられないリアルだ。シニア世代の勢古浩爾氏（執筆当時77歳）の現代の老人に対する考察とは？著書『おれは老人？平成・令和の“新じいさん”出現！』（清流出版）の一部を抜粋・再編集してご紹介しよう。体力には自信があったのに子