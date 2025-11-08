子ども同士の大きなトラブルの1つに、お金が絡んだことがあるのではないでしょうか。子どもの場合はお金そのものの貸し借りというよりは、奢ったり奢られたりすることが多いようです。そしてその奢ったり奢られたりを学校が禁止している場合もあります。ママスタコミュニティのあるママのお子さんも友達に奢ってもらったようで、こんな投稿が寄せられました。『休日に友達数人と公園で遊んでいて、友達の1人に「コンビニに行こう」