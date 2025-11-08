トヨタ自動車が、電気自動車（EV）向け電池の生産を計画していた福岡県苅田町での新工場建設を延期することが7日、分かった。EV需要の世界的な低迷を踏まえ、トヨタ全体でEV戦略を再検討する。工場の建設計画は維持するが、生産品目を車両や部品に変更することも含めて事業計画を見直すという。