“優しい芸人”が語る、LUNA SEAと青春。ドラマー真矢が病を公表したとき、「真矢さんのmelodyで何度も救われてきた」とSNSで温かい言葉を送ったお笑い芸人・もう中学生。 【画像】取材中、ショックでうなだれるもう中学生 11月8・9日に開催されるLUNA SEA主催フェス〈LUNATIC FEST. 2025〉を前に、小6で「ROSIER」に衝撃を受けてから今に至る“音楽との関係”、そして、自身の原点でもあるLUNA SEAへの想いを聞いた。(