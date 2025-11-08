福岡県大野城市の大野城心のふるさと館で、特別展「神技の複製アート展〜さわれる名画」が催されている。レオナルド・ダ・ヴィンチやフィンセント・ファン・ゴッホ、歌川広重などの名画のほか、高松塚古墳（奈良県明日香村）の壁画などを複製陶板技術で再現した28点を展示。絵に直接触って楽しめる。12月14日まで。