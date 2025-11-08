老朽化に伴い、宗像地区消防本部の福津消防署（福岡県福津市西福間）が9日、市中央公民館（同市手光）近くに新築移転する。敷地面積は約7倍になり、消防本部で初めてのヘリポートや屋上に訓練塔2棟を設けている。新消防署は鉄筋コンクリート2階建てで、敷地面積約7764平方メートル。延べ床面積もこれまでの4倍となり、救命講習や防災講習も可能な大会議室も整備した。総工費費は約10億円。福津消防署の中垣広和署長は「住民