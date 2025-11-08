サッカーJ3ギラヴァンツ北九州は6日、八幡西区の本城小で、児童や地場企業の社員らが一緒に「持続可能な街」について考える対話型イベントを初めて開いた。子どもたちの発想力を生かし、地域の未来を自ら描く力を育む試みで、今後は他の学校にも広げていくという。