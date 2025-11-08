かむ力の大切さを広め、市民の健康維持につなげてもらおうと、福岡市は1日から新プロジェクト「噛む活（かむかつ）FUKUOKA」を始めた。菓子大手「ロッテ」や市歯科医師会と連携し、オリジナルガムの配布やイベントを随時展開する。