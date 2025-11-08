九州栄養福祉大（北九州市小倉北区）の学生らが考案した、北九州市産の竹炭を使ったかりんとうの販売が同市内で始まった。地場企業の協力も得て商品化。北九州の新たな土産として売り出すとともに、市の放置竹林問題を広く知ってもらおうという取り組みだ。