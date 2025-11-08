福岡市が拠点の「劇団HallBrothers（ホールブラザーズ）」は9日、小郡市と朝倉市で短編劇「通用口の風」を上演する。同劇団は1999年に結成。主宰の幸田真洋さん（47）が生み出す会話劇は「ねたみ」や「ひがみ」などをテーマに、胸に突き刺さるようなせりふのやりとりが見どころだ。