車いす利用者と健常者がペアで踊る「車椅子レクダンス」の全国交流大会が15日、福岡県久留米市諏訪野町のえーるピア久留米体育館である。今回で27回目。韓国など国内外から集まった約250人がダンスを楽しむ。参加無料、飛び入り参加可能。体を動かしにくい人でもできるエクササイズ「スローエアロビック」の指導もある。主催する認定NPO法人「日本車椅子レクダンス協会」（久留米市）の黒木実馬理事長は「障害者や高齢者でも安